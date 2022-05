L’attacco hacker alle tv russe: ecco quali sono i canali dov’è stato mandato in onda un messaggio per la pace (Di martedì 10 maggio 2022) Sulle più importanti reti televisive russe nel corso della parata militare in cui ha parlato il presidente Vladimir Putin è apparso nelle descrizioni un messaggio contro la guerra. “Nelle tue mani c’è il sangue di migliaia di ucraini e delle loro centinaia di bambini assassinati. La tv e le autorità mentono. No alla guerra“, il testo visibile domenica 9 maggio su Channel One, Rossiya-1 e NTV-Plus. Un vero e proprio attacco hacker, confermato anche dalla Bbc, in un giorno importante per la Russia e con milioni di cittadini incollati allo schermo. La “cyber” incursione è avvenuta sulle smart tv, quindi apparecchi collegati a Internet, proprio nel corso dei festeggiamenti nella Piazza Rossa, per parlare ai telespettatori vittime della censura. I pirati informatici anti-Putin sono riusciti a violare i sistemi di sicurezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Sulle più importanti reti televisivenel corso della parata militare in cui ha parlato il presidente Vladimir Putin è apparso nelle descrizioni uncontro la guerra. “Nelle tue mani c’è il sangue di migliaia di ucraini e delle loro centinaia di bambini assassinati. La tv e le autorità mentono. No alla guerra“, il testo visibile domenica 9 maggio su Channel One, Rossiya-1 e NTV-Plus. Un vero e proprio attacco, confermato anche dalla Bbc, in un giorno importante per la Russia e con milioni di cittadini incollati allo schermo. La “cyber” incursione è avvenuta sulle smart tv, quindi apparecchi collegati a Internet, proprio nel corso dei festeggiamenti nella Piazza Rossa, per parlare ai telespettatori vittime della censura. I pirati informatici anti-Putinriusciti a violare i sistemi di sicurezza ...

