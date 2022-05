La notte di Lapadula | una gara per dimenticare sei mesi “turbolenti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ritorno in campo con tanto di gol, purtroppo inutile. Le mani portate alle orecchie mentre lo speaker del “Ciro Vigorito” intonava il suo nome, ma questa volta tra chi urlava “La-pa-du-la” c’era anche chi fischiava. Non basta una rete, quella del momentaneo pareggio contro la Spal, a cancellare di colpo seidi turbamenti che hanno finito, inevitabilmente, per condizionare il cammino del Benevento. Idolatrato in Perù, il “Bambino delle Ande” si è giocato a gennaio, colpa anche di una gestione discutibile, gran parte della stima e dell’affetto della piazza giallorossa. I mal di pancia invernali sono stati intesi come una sorta di tradimento da parte di un giocatore che, nel solo girone di andata, aveva dimostrato, con dieci reti, di essere un valore aggiunto, un lusso per il campionato di serie B. Un torneo che stava stretto ...