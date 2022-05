Isola dei famosi, Blind salta la puntata: “Ha un’infezione, diversi giorni in infermeria”. L’annuncio di Alvin (Di martedì 10 maggio 2022) “Il nostro Blind, dopo diversi giorni in infermeria, è tornato in Playa”. Riportava così il profilo Instagram di Blind, naufrago all’Isola dei famosi, qualche giorno fa. Le sue condizioni di salute, però, non sono migliorate e, quindi, il rapper non ha potuto partecipare alla puntata del reality andata in onda ieri, 9 maggio. È stato Alvin a spiegare il motivo: “Blind è in infermeria da ieri a causa di un’infezione cutanea e i medici preferiscono tenerlo lontano tre giorni dall’acqua salata e dal sole”. Niente di grave per l’ex concorrente di X Factor, che, però, dovrà stare a riposo ancora per un po’: “Ovviamente non è nulla di grave – ha aggiunto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Il nostro, dopoin, è tornato in Playa”. Riportava così il profilo Instagram di, naufrago all’dei, qualche giorno fa. Le sue condizioni di salute, però, non sono migliorate e, quindi, il rapper non ha potuto partecipare alladel reality andata in onda ieri, 9 maggio. È statoa spiegare il motivo: “è inda ieri a causa dicutanea e i medici preferiscono tenerlo lontano tredall’acqua salata e dal sole”. Niente di grave per l’ex concorrente di X Factor, che, però, dovrà stare a riposo ancora per un po’: “Ovviamente non è nulla di grave – ha aggiunto ...

