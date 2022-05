Il travaglio della Chiesa ortodossa ucraina, a rischio di un altro scisma (Di martedì 10 maggio 2022) «La presa di posizione contro la guerra e l'espressione di un disaccordo nei confronti dei pronunciamenti di Kirill a sostegno dell'avventura bellica non comporta il distacco dal punto di vista canonico dal Patriarcato di Mosca». La professoressa Simona Merlo, Ordinario di Storia contemporanea all'Università Roma 3, si occupa da sempre della Chiesa ortodossa di Kiev, sulla quale ha anche scritto il dottorato. Attualmente sta lavorando a una monografia sull'ucraina. In quest'intervista a Panorama spiega che cosa sta succedendo nella Chiesa ortodossa ucraina. Professoressa, è vero che all'interno della Chiesa ortodossa che dipende da Mosca è già in corso uno scisma? «Per la Chiesa che ... Leggi su panorama (Di martedì 10 maggio 2022) «La presa di posizione contro la guerra e l'espressione di un disaccordo nei confronti dei pronunciamenti di Kirill a sostegno dell'avventura bellica non comporta il distacco dal punto di vista canonico dal Patriarcato di Mosca». La professoressa Simona Merlo, Ordinario di Storia contemporanea all'Università Roma 3, si occupa da sempredi Kiev, sulla quale ha anche scritto il dottorato. Attualmente sta lavorando a una monografia sull'. In quest'intervista a Panorama spiega che cosa sta succedendo nella. Professoressa, è vero che all'internoche dipende da Mosca è già in corso uno? «Per lache ...

Advertising

lucianonobili : Non se sono più vergognose le parole di #Orsini o l’assordante silenzio di #Travaglio e #Sommi Ma c’è un lato posit… - AmbrosiniBruno1 : Il giornale spazzatura diretto dal pregiudicato seriale Travaglio quanti rubli avrà incassato per aver diffuso la b… - PulcinoRossoner : RT @MaxPar55: @jacopo_iacoboni @MirkoManny 2/2 Questo lo sanno anche i movimenti italiani finanziati da Putin che stanno cercando di incrin… - giorgiovascotto : @DeShindig @martaottaviani Ci credo, ma tu non sei un travaglio qualsiasi. Quello, e quelli, stanno già scodinzolan… - alepileri67 : RT @kiara86769608: Se poi Letta smentisse di aspirare alla guida della Nato, dissiperebbe tanti cattivi pensieri. Se invece confermasse, i… -