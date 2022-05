Il dolore degli altri e le nazioni-barriera: perché non solidarizziamo con tutte le vittime di guerra (Di martedì 10 maggio 2022) Dove corre quel confine invisibile, che ci permette di non sentire il dolore degli altri? Cosa ci legittima a piangere per qualcuno e voltare le spalle all’altro? È un pensiero ce non può non venire alla mente in questi tristi giorni di guerre. Lo scrivo al plurale, perché sono molti i conflitti che affliggono donne e uomini, che non riusciamo a pensare come “sorelle o fratelli”. Nessuna di queste tragedie ci spinge però a sentirci coinvolti. Non ci sono morti di serie A o di serie B, o forse sì e forse aveva torto il grande Totò a sostenere che la morte è una livella. No, nemmeno la morte ci rende uguali. “Nel corso della mia vita ho visto francesi, italiani, russi… So anche, grazie a Montesquieu, che è possibile essere persiani. Ma quanto all’uomo, dichiaro di non averlo mai incontrato in tutta la mia vita”. Così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Dove corre quel confine invisibile, che ci permette di non sentire il? Cosa ci legittima a piangere per qualcuno e voltare le spalle all’altro? È un pensiero ce non può non venire alla mente in questi tristi giorni di guerre. Lo scrivo al plurale,sono molti i conflitti che affliggono donne e uomini, che non riusciamo a pensare come “sorelle o fratelli”. Nessuna di queste tragedie ci spinge però a sentirci coinvolti. Non ci sono morti di serie A o di serie B, o forse sì e forse aveva torto il grande Totò a sostenere che la morte è una livella. No, nemmeno la morte ci rende uguali. “Nel corso della mia vita ho visto francesi, italiani, russi… So anche, grazie a Montesquieu, che è possibile essere persiani. Ma quanto all’uomo, dichiaro di non averlo mai incontrato in tutta la mia vita”. Così ...

