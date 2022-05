Gran Bretagna, per la prima volta Carlo legge il “Queen’s Speech” (Di martedì 10 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 10 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

elio_vito : In Gran Bretagna sono stati i Conservatori ad introdurre il matrimonio egualitario. In Italia un partito Conservato… - fanpage : La Nato non lavora per la pace, ma fa gli interessi di Stati Uniti e Gran Bretagna: per questo l'Italia dovrebbe ro… - NicolaPorro : “Avevamo fatto una proposta a Stati Uniti e Gran Bretagna…”. Cos’ha detto ieri #Lavrov sul rischio di una guerra at… - aletto78 : RT @LinaBuongiorno: Il 'Benvenuto' di #Biden a #Draghi con una legge speciale che permette di velocizzare l'invio di armi all'Ucraina ispir… - aniello7779 : RT @LinaBuongiorno: Il 'Benvenuto' di #Biden a #Draghi con una legge speciale che permette di velocizzare l'invio di armi all'Ucraina ispir… -