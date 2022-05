Gilles Villeneuve – L’Aviatore: su Rai2 in onda il documentario che ricorda il mitico pilota, quando vederlo (Di martedì 10 maggio 2022) A quaranta anni dalla scomparsa della leggenda dell’automobilismo Rai2 gli dedica la messa in onda di un intenso documentario che racconta la sua eccezionale vita e la sua folgorante ma purtroppo breve carriera. Martedì 10 maggio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa va in onda Gilles Villeneuve – L’Aviatore con il racconto della storia e della vita di uno dei piloti simbolo della Ferrari morto durante le prove di qualificazione del Gran Premio del Belgio del 1982 e ricordato e celebrato ancora oggi come uno dei più grandi di sempre, coraggioso ed amato come pochi altri. Gilles Villeneuve – L’Aviatore: le curiosità del documentario Il documentario è confezionato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 10 maggio 2022) A quaranta anni dalla scomparsa della leggenda dell’automobilismogli dedica la messa indi un intensoche racconta la sua eccezionale vita e la sua folgorante ma purtroppo breve carriera. Martedì 10 maggio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa va incon il racconto della storia e della vita di uno dei piloti simbolo della Ferrari morto durante le prove di qualificazione del Gran Premio del Belgio del 1982 eto e celebrato ancora oggi come uno dei più grandi di sempre, coraggioso ed amato come pochi altri.: le curiosità delIlè confezionato ...

Advertising

gippu1 : 40 anni fa - #8maggio 1982 - a Zolder moriva Gilles #Villeneuve. Il giorno dopo, in una puntata speciale di 'Blitz'… - bubinoblog : GILLES VILLENEUVE, L'AVIATORE: IL COMMOSSO OMAGGIO DELLA RAI AL MITO DELLA F1 - gigirigolli : RT @sabbatini: Gli appassionati di F1 non possono perderlo: stasera in tv su Rai 2 (21.20) c’è #L’Aviatore, il film sulla vita e le imprese… - sabbatini : Gli appassionati di F1 non possono perderlo: stasera in tv su Rai 2 (21.20) c’è #L’Aviatore, il film sulla vita e l… - Raiofficialnews : Le prime serate di oggi, #10maggio, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: #Eurovison ?? @RaiDue: “Gilles Villeneuve, l'Aviat… -