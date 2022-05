Firenze, anziani a "scuola" dalla polizia municipale per non essere truffati (Di martedì 10 maggio 2022) I corsi organizzati dagli agenti per evitare i raggiri. L'assessora Albanese: Un fenomeno odioso e insopportabile Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 10 maggio 2022) I corsi organizzati dagli agenti per evitare i raggiri. L'assessora Albanese: Un fenomeno odioso e insopportabile

055firenze : Firenze, al via gli incontri della Municipale con gli anziani per prevenire le truffe #Firenze… - ilsitodifirenze : Truffe agli anziani, a Firenze gli incontri con la Polizia Municipale - QuiNewsFirenze : Anziani in classe per difendersi dalle truffe - RAttivo : Un Paese di vecchi,attenzione non anziani,ma vecchi nel senso peggiore del termine. Questo poi tra i peggiori esser… - Nicola_Firenze : RT @pills_ofscience: Tra i primi sono stati vaccinati proprio i soggetti più vulnerabili (anziani over 80-90 ecc). Non c’è da sorprendersi… -