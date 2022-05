Eurovision 2022, chi sono i giovanissimi LPS con “Disko” per la Slovenia (Di martedì 10 maggio 2022) Saranno i giovanissimi LPS (acronimo di Last Pizza Slice) col brano “Disko”, a rappresentare la Slovenia all’Eurovision Song Contest 2022 in programma dal 10 al 14 maggio a Torino al Pala Olimpico. La band, formata da ex compagni di liceo nel 2018, ha infatti vinto Evrovizijska Melodija (EMA), il concorso nazionale di selezione per l’Eurovision alla loro terza partecipazione. Dopo una prima fase dedicata alla selezione di 4 artisti giovani da unire ai 16 selezionati dalla tv, sono state svolte due semifinali che hanno condotto 12 artisti complessivi alla finale. Questi ultimi tre show sono stati ospitati dalla Gospodarsko razstaviš?e, il centro di esposizioni e congressi di Lubiana. Chi sono gli LPS LPS vengono proprio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Saranno iLPS (acronimo di Last Pizza Slice) col brano “”, a rappresentare laall’Song Contestin programma dal 10 al 14 maggio a Torino al Pala Olimpico. La band, formata da ex compagni di liceo nel 2018, ha infatti vinto Evrovizijska Melodija (EMA), il concorso nazionale di selezione per l’alla loro terza partecipazione. Dopo una prima fase dedicata alla selezione di 4 artisti giovani da unire ai 16 selezionati dalla tv,state svolte due semifinali che hanno condotto 12 artisti complessivi alla finale. Questi ultimi tre showstati ospitati dalla Gospodarsko razstaviš?e, il centro di esposizioni e congressi di Lubiana. Chigli LPS LPS vengono proprio ...

