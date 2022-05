Europa e frontiere, quante ombre sul futuro di Frontex (Di martedì 10 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha messo la sordina alla crisi in cui è precipitata Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne dell'Ue con le dimissioni del direttore Fabrice Leggeri, giunte in seguito a un rapporto dell'ufficio europeo antifrode su presunte irregolarità nella gestione dei flussi migratori in Grecia. Ma questo clamoroso epilogo di uno scontro che viene da lontano getta in realtà molte ombre sul futuro dell'Agenzia e sul suo ruolo, che resterà comunque cruciale per la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione, anche se è palesemente in atto un tentativo di ridimensionamento delle funzioni. Leggeri, in questo senso, non ha usato giri di parole, dicendo che è ormai ineludibile un chiarimento sul mandato di Frontex, visto che la posizione della Commissione sembra ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha messo la sordina alla crisi in cui è precipitata, l'agenzia per il controllo delleesterne dell'Ue con le dimissioni del direttore Fabrice Leggeri, giunte in seguito a un rapporto dell'ufficio europeo antifrode su presunte irregolarità nella gestione dei flussi migratori in Grecia. Ma questo clamoroso epilogo di uno scontro che viene da lontano getta in realtà moltesuldell'Agenzia e sul suo ruolo, che resterà comunque cruciale per la sicurezza delleesterne dell'Unione, anche se è palesemente in atto un tentativo di ridimensionamento delle funzioni. Leggeri, in questo senso, non ha usato giri di parole, dicendo che è ormai ineludibile un chiarimento sul mandato di, visto che la posizione della Commissione sembra ...

