Estrazioni del Lotto di questa Settimana (Di martedì 10 maggio 2022) Estrazioni del Lotto di Sabato 07 Maggio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 34 82 52 53 45 Cagliari: 74 39 62 12 86 Firenze: 29 14 42 89 52 Genova: 25 46 90 82 65 Milano: 57 72 38 29 86 Napoli: 75 63 13 45 69 Palermo: 1 31 15 68 52 Roma: 31 51 7 90 52 Torino: 54 28 23 80 31 Venezia: 21 57 54 83 38 Nazionale: 28 26 30 55 64 Estrazioni del Lotto di Giovedì 05 Maggio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 67 48 16 42 87 Cagliari: 73 66 61 6 88 Firenze: 39 30 4 78 38 Genova: 33 67 12 78 6 Milano: 11 47 37 16 81 Napoli: 32 4 51 25 38 Palermo: 37 16 80 86 8 Roma: 5 45 21 47 76 Torino: 27 15 6 25 71 Venezia: 71 86 22 60 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 10 maggio 2022)deldi Sabato 07 Maggio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 34 82 52 53 45 Cagliari: 74 39 62 12 86 Firenze: 29 14 42 89 52 Genova: 25 46 90 82 65 Milano: 57 72 38 29 86 Napoli: 75 63 13 45 69 Palermo: 1 31 15 68 52 Roma: 31 51 7 90 52 Torino: 54 28 23 80 31 Venezia: 21 57 54 83 38 Nazionale: 28 26 30 55 64deldi Giovedì 05 Maggio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 67 48 16 42 87 Cagliari: 73 66 61 6 88 Firenze: 39 30 4 78 38 Genova: 33 67 12 78 6 Milano: 11 47 37 16 81 Napoli: 32 4 51 25 38 Palermo: 37 16 80 86 8 Roma: 5 45 21 47 76 Torino: 27 15 6 25 71 Venezia: 71 86 22 60 ...

Advertising

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #SuperEnalottoUltimaestrazioneSisal #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di martedì 10 maggio… - qui_finanza : Estrazione Million Day di Oggi: i numeri vincenti di Lunedì 09 Maggio 2022 - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di lunedì 9 maggio… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto Estrazione VinciCasa lunedì 9 maggio 2022 in diretta online, ultima estrazione di oggi del… - sorryfordelay : @FBiasin Per evitare queste discussioni metterei palline coi nomi degli arbitri come si fa con le estrazioni del lotto -