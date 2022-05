Dirty Dancing ottiene ufficialmente un sequel: torna anche Jennifer Grey (Di martedì 10 maggio 2022) Dirty Dancing sta per tornare con un film sequel e con la presenza di Jennifer Grey, che nel film originale di fine Anni ’80 ha interpretato Baby. “Nessuno può mettere Baby in un angolo”, neppure a distanza di 35 anni. La celebre battuta che tutti coloro che hanno visto dal 1987 Dircy Dancing – Balli … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 10 maggio 2022)sta perre con un filme con la presenza di, che nel film originale di fine Anni ’80 ha interpretato Baby. “Nessuno può mettere Baby in un angolo”, neppure a distanza di 35 anni. La celebre battuta che tutti coloro che hanno visto dal 1987 Dircy– Balli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

PCuratola : sequel di Avatar e Dirty Dancing, cinema muto, Bertolucci restaurato e altri demoni - PCuratola : sequel di Avatar e Dirty Dancing, cinema muto, Bertolucci restaurato e altri demoni - AnnalisaSepe : @PrimeVideoIT Dirty dancing... Ma è tra i miei preferiti ancora oggi! ?? - UgoliniLorenzo : @alemi1715 Che poi in realtà il suggerimento nasce dal fatto che so' un anziano rincojonito, perché avevo in mente… - FrancescPrime4 : 'Io ho paura di tutto, di quello che sono, di quello che faccio, di quello che dico e soprattutto ho paura che se m… -