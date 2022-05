De Laurentiis su Spalletti: "L'allenatore è un dipendente, non l'ho preso per fare bubù settete" (Di martedì 10 maggio 2022) Durante la cerimonia di consegna al sindaco Manfredi di una miniatura della statua di Maradona, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Luciano Spalletti. Ecco le sue... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 10 maggio 2022) Durante la cerimonia di consegna al sindaco Manfredi di una miniatura della statua di Maradona, il presidente del Napoli Aurelio Deha parlato del futuro di Luciano. Ecco le sue...

Advertising

SkySport : Napoli, De Laurentiis: 'Faremo un mercato brillante, voglio una squadra cazzutissima' #SkySport #DeLaurentiis… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - De Laurentiis-Spalletti, qualcosa si è incrinato. Non sono malignità giornalistiche - SiamoPartenopei : Gazzetta: Mertens e Ospina esempi lampanti della poca chiarezza tra De Laurentiis e Spalletti - SiamoPartenopei : 'Non ha preso casa, deve ambientarsi', messaggio De Laurentiis: ecco come Spalletti ha vissuto il primo anno a Napo… - SiamoPartenopei : 'Ha moglie e figlia a Milano'. Gazzetta: De Laurentiis tira in ballo la famiglia Spalletti, lo fece pure con Benitez -