Dardust all’Eurovision 2022 con Benny Benassi e Sophie And The Giants (Di martedì 10 maggio 2022) È atteso per questa sera, martedì 10 maggio, lo show di Dardust all’Eurovision 2022 per una manciata di minuti speciali all’insegna della musica e dell’adrenalina. Il producer marchigiano salirà sul palco in qualità di super ospite e si accompagnerà con due colleghi eccellenti. Dardust all’Eurovision 2022 Durante lo show di Dardust all’Eurovision 2022 protagonista assoluta sarà la musica dance e l’elettronica. Dario Faini – questo il nome dell’artista di Ascoli Piceno – ha appena lanciato il nuovo singolo Horizon In Your Eyes e quella di questa sera al PalaOlimpico di Torino sarà la prima della nuova release. Accanto a lui ci saranno Benny Benassi e Sophie And The ... Leggi su optimagazine (Di martedì 10 maggio 2022) È atteso per questa sera, martedì 10 maggio, lo show diper una manciata di minuti speciali all’insegna della musica e dell’adrenalina. Il producer marchigiano salirà sul palco in qualità di super ospite e si accompagnerà con due colleghi eccellenti.Durante lo show diprotagonista assoluta sarà la musica dance e l’elettronica. Dario Faini – questo il nome dell’artista di Ascoli Piceno – ha appena lanciato il nuovo singolo Horizon In Your Eyes e quella di questa sera al PalaOlimpico di Torino sarà la prima della nuova release. Accanto a lui ci sarannoAnd The ...

Advertising

Radio1Rai : Oggi #10maggio presenterà il suo nuovo singolo live in anteprima all'#Eurovision. ? Alle 15.35 @Dardust a… - peucezia : RT @SanremoESC: RICAPITOLANDO ?1ª semifinale 10 maggio 2022 •Voteranno: le giurie dei paesi che si esibiranno in questa serata assieme al… - Arms_of_Niall_ : RT @SanremoESC: RICAPITOLANDO ?1ª semifinale 10 maggio 2022 •Voteranno: le giurie dei paesi che si esibiranno in questa serata assieme al… - arual812 : RT @SanremoESC: RICAPITOLANDO ?1ª semifinale 10 maggio 2022 •Voteranno: le giurie dei paesi che si esibiranno in questa serata assieme al… - nodramaheree : RT @SanremoESC: RICAPITOLANDO ?1ª semifinale 10 maggio 2022 •Voteranno: le giurie dei paesi che si esibiranno in questa serata assieme al… -