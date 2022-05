Dalla biologia al DevOps, programmare (per) il futuro (Di martedì 10 maggio 2022) Nel mondo della programmazione software c’è ancora un grosso bias di genere da colmare, ma ci si sta lavorando con progetti innovativi e iniziative concrete: la formazione digitale dei talenti al femminile e l’ibridazione delle competenze sono il cuore della quinta puntata della serie podcast “Il talento di cambiare” Leggi su wired (Di martedì 10 maggio 2022) Nel mondo della programmazione software c’è ancora un grosso bias di genere da colmare, ma ci si sta lavorando con progetti innovativi e iniziative concrete: la formazione digitale dei talenti al femminile e l’ibridazione delle competenze sono il cuore della quinta puntata della serie podcast “Il talento di cambiare”

Advertising

ItaliaStartUp_ : Dalla biologia al DevOps, programmare (per) il futuro - JamesB04016 : @HoaraBorselli Non credo esista un imprenditore che sia contento di perdere dipendenti già formati per periodi di c… - luciano_iurich : @imballoionico La scocciatura, per le loro cacchiate che non ammetteranno mai, è dover riscrivere tutti i testi acc… - a_nigthmare : @Ioebasta_17 @La_Ri71 Noi ci innamoriamo di persone già presenti nel nostro inconscio nel momento in cui necessitia… - EmilyPennimans : E poi il CULO di abitare nella città con l'università specializzata in biologia marina che quindi già dalla trienna… -