Cos'è il Kinzhal, il missile ipersonico russo lanciato per la seconda volta da Mosca (Di martedì 10 maggio 2022) Nuovo attacco della Russia all'Ucraina con il missile balistico duale ipersonico Kh - 47M2 Kinzhal (pugnale) , già impiegato per la prima volta in combattimento, lo scorso 19 marzo. In quell'occasione ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Nuovo attacco della Russia all'Ucraina con ilbalistico dualeKh - 47M2(pugnale) , già impiegato per la primain combattimento, lo scorso 19 marzo. In quell'occasione ...

Advertising

giorgiovascotto : RT @Adnkronos: Definita da #Putin 'l'arma ideale': cos'è il Kinzhal, usato nella guerra in #Ucraina. - Adnkronos : Definita da #Putin 'l'arma ideale': cos'è il Kinzhal, usato nella guerra in #Ucraina. - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina cos’è il Kinzhal: missile lanciato per seconda volta da Russia - #Ultime #Notizie… - lifestyleblogit : Missile ipersonico russo, cos'è il Kinzhal: lanciato per seconda volta - - italiaserait : Missile ipersonico russo, cos’è il Kinzhal: lanciato per seconda volta -