Chi comanda al Cremlino (oltre Putin) (Di martedì 10 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha scatenato diverse analisi sul cerchio di potere che gravita intorno al presidente della Russia, Vladimir Putin. Molti si sono chiesti quale fosse la percezione del capo del Cremlino rispetto all’intricato sistema di oligarchi e burocrati che ha preso parte al consolidamento del suo “regno”. Altri invece si sono posti il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 10 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha scatenato diverse analisi sul cerchio di potere che gravita intorno al presidente della Russia, Vladimir. Molti si sono chiesti quale fosse la percezione del capo delrispetto all’intricato sistema di oligarchi e burocrati che ha preso parte al consolidamento del suo “regno”. Altri invece si sono posti il InsideOver.

Advertising

Giusepp92316836 : @fattoquotidiano Ma come si fa a non essere d'accordo? Chi comanda oggi il mondo é la polvere delle scarpe di chi 4… - z_zanchetta : @ennebici ...o forse a chi comanda in realtà la pace non interessa - Merrima40257784 : @etherea_etherea Non sarebbe: è. Ma non in modo così estremo. Basta smettere di comprare cose inutili (il 50% di ci… - poscide : RT @QLexPipiens: Stanno gettando la maschera. È il primo passo per stabilire una volta per tutte chi comanda in UE. IL FATTO QUOTIDIANO -… - atimo13 : RT @QLexPipiens: Stanno gettando la maschera. È il primo passo per stabilire una volta per tutte chi comanda in UE. IL FATTO QUOTIDIANO -… -