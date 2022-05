Caiazza | “De Laurentiis | i tifosi chiedono chiarezza | non le cene Quelle frasi di Spalletti e l’aria di smobilitazione”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 10 maggio 2022) Salvatore Caizza lancia un messaggio al presidente Dee commenta ledi Lucianosul futuro. Salvatore, nel consueto editoriale su calciomercato.com ha lanciato un messaggio forte al presidente del Napoli, Aurelio De: “preferisce non parlare di futuro almeno per il momento. Questa pocasta preoccupando i, che sono stanchi di dover sempre vedere un allenatore diverso in panchina. Sono finiti i tempi delle lunghe permanenze di Reja, Mazzarri e Sarri. Si è entrati in un mondo di rivoluzioni ma un’altra potrebbe essere deleteria nella prossima stagione. Dove il presidente deve abbassare il monte ingaggi e quindi non potrà permettersi calciatori importanti. Giuntoli ha già preso dei ...