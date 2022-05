Brutta scorrettezza scoperta da Ilary Blasi, annuncio drammatico dopo la puntata: “Sei stata scartata!” [VIDEO] (Di martedì 10 maggio 2022) La conduttrice Ilary Blasi deve fronteggiare una nuova nuova emergenza a “L’Isola dei Famosi”: le clip parlano chiaro. Ilary Blasi (fonte youtube)La mattatrice romana Ilary Blasi si destreggia abilmente al timone de “L’Isola dei Famosi” da diverse settimane. La sua frizzante conduzione è supportata dalla presenza degli azzeccatissimi Vladimir Luxuria e Nicola Savino, con la collaborazione dell’abile inviato Alvin, che gestisce le dinamiche in diretta da Cayo Cochinos. Ultimamente la conduttrice ha rilevato parecchi nervosismi sulla spiaggia onduregna, in particolare tra l’attore Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Non mancano frizioni anche nel triangolo targato Playa Palapa: Ilary Blasi ha astutamente inserito Beatriz Marino ... Leggi su ck12 (Di martedì 10 maggio 2022) La conduttricedeve fronteggiare una nuova nuova emergenza a “L’Isola dei Famosi”: le clip parlano chiaro.(fonte youtube)La mattatrice romanasi destreggia abilmente al timone de “L’Isola dei Famosi” da diverse settimane. La sua frizzante conduzione è supportata dalla presenza degli azzeccatissimi Vladimir Luxuria e Nicola Savino, con la collaborazione dell’abile inviato Alvin, che gestisce le dinamiche in diretta da Cayo Cochinos. Ultimamente la conduttrice ha rilevato parecchi nervosismi sulla spiaggia onduregna, in particolare tra l’attore Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Non mancano frizioni anche nel triangolo targato Playa Palapa:ha astutamente inserito Beatriz Marino ...

Advertising

AnnalisaMatMat : RT @Imma19316637: @AmiciUfficiale Non mi sembra per niente corretto lo spazio dedicato soltanto ad un allievo durante il televoto, sono dav… - Imma19316637 : @AmiciUfficiale Non mi sembra per niente corretto lo spazio dedicato soltanto ad un allievo durante il televoto, so… - Ile2S : @bottari12 Vero. È stata una brutta mancanza di stile di Friedman . E io mi sono tanto indignata. Ma poi rendendosi… -