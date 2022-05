Bonaventura: “È una vittoria fondamentale, ci lascia aggrappati alla lotta per l’Europa” (Di martedì 10 maggio 2022) Giacomo Bonaventura ha parlato nel post partita di Fiorentina-Roma ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del centrocampista. Sei contento? “Sì, avevamo saltato delle partite perché non stavo benissimo, sono contento per questa sera”. Il Milan vincerà lo scudetto? “Non lo so, se ce la farà avrà meritato. Auguro loro il meglio”. Qual è il pregio migliore di Italiano? “Rispetto all’anno scorso è cambiato il modo di pressare gli altri. Questo è stato il grosso cambiamento, penso che la squadra lo stia seguendo e fa tutto con convinzione”. Bonaventura a Calcio Totale “È una vittoria fondamentale, ci lascia aggrappati alla lotta per l’Europa. Siamo contenti per la prestazione, per il risultato, per tutto. Ora prepariamo bene la ... Leggi su seriea24 (Di martedì 10 maggio 2022) Giacomoha parlato nel post partita di Fiorentina-Roma ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del centrocampista. Sei contento? “Sì, avevamo saltato delle partite perché non stavo benissimo, sono contento per questa sera”. Il Milan vincerà lo scudetto? “Non lo so, se ce la farà avrà meritato. Auguro loro il meglio”. Qual è il pregio migliore di Italiano? “Rispetto all’anno scorso è cambiato il modo di pressare gli altri. Questo è stato il grosso cambiamento, penso che la squadra lo stia seguendo e fa tutto con convinzione”.a Calcio Totale “È una, ciper. Siamo contenti per la prestazione, per il risultato, per tutto. Ora prepariamo bene la ...

