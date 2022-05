Ascolti tv: boom per il finale di Nero a metà 3, l’Isola stabile non cresce più (Di martedì 10 maggio 2022) Ultimo faccia a faccia al lunedì sera tra Nero a metà 3, che ha sempre vinto nella serata del lunedì, e l’Isola dei famosi 2022. La fiction di Rai 1 con Claudio Amendola, amatissima dal pubblico di Rai 1 saluta il pubblico dopo sei prime serate con ottimi numeri ( nonostante la messa in onda in giorni di festa lunedì di Pasquetta e 25 aprile). Il pubblico ha comunque seguito la serie, premiandola con buoni Ascolti. E i numeri ci dicono che anche la sesta e ultima puntata di Nero a metà 3 che ha sfidato il reality di Canale 5, ha portato a casa la vittoria. La puntata del 9 maggio 2022 della serie di Rai 1 è stata vista da 4,8 milioni di spettatori. Arriva il 25% di share per la fiction di Rai 1. Con questi numeri immaginare anche una quarta stagione di Nero a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 10 maggio 2022) Ultimo faccia a faccia al lunedì sera tra3, che ha sempre vinto nella serata del lunedì, edei famosi 2022. La fiction di Rai 1 con Claudio Amendola, amatissima dal pubblico di Rai 1 saluta il pubblico dopo sei prime serate con ottimi numeri ( nonostante la messa in onda in giorni di festa lunedì di Pasquetta e 25 aprile). Il pubblico ha comunque seguito la serie, premiandola con buoni. E i numeri ci dicono che anche la sesta e ultima puntata di3 che ha sfidato il reality di Canale 5, ha portato a casa la vittoria. La puntata del 9 maggio 2022 della serie di Rai 1 è stata vista da 4,8 milioni di spettatori. Arriva il 25% di share per la fiction di Rai 1. Con questi numeri immaginare anche una quarta stagione dia ...

