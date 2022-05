Antonio Canova, il modello in gesso ‘La pace’ di Kiev esposto a Firenze (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – La città di Firenze accoglie “La Pace” di Antonio Canova, la celebre versione in gesso del marmo custodito all’interno del Museo Nazionale Khanenko di Kiev e attualmente nascosto per tutelarlo dai bombardamenti della guerra tra Russia e Ucraina. Il modello in gesso trova ospitalità nel cuore di Palazzo Vecchio per una mostra speciale, dall’11 maggio al 18 settembre, e diventa un mezzo per assicurare la contemplazione del capolavoro dello scultore, altrimenti negata dal conflitto. L’evento assume un’ulteriore risonanza artistica e politica in quanto va a confrontarsi a poca distanza di metri con la grande tela di Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, esposta da pochi giorni nel Salone dei Cinquecento. La mostra, curata da Vittorio Sgarbi, realizzata ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – La città diaccoglie “La Pace” di, la celebre versione indel marmo custodito all’interno del Museo Nazionale Khanenko die attualmente nascosto per tutelarlo dai bombardamenti della guerra tra Russia e Ucraina. Ilintrova ospitalità nel cuore di Palazzo Vecchio per una mostra speciale, dall’11 maggio al 18 settembre, e diventa un mezzo per assicurare la contemplazione del capolavoro dello scultore, altrimenti negata dal conflitto. L’evento assume un’ulteriore risonanza artistica e politica in quanto va a confrontarsi a poca distanza di metri con la grande tela di Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, esposta da pochi giorni nel Salone dei Cinquecento. La mostra, curata da Vittorio Sgarbi, realizzata ...

