Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “Abbiamo vinto allora, vinceremo ora” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Abbiamo vinto allora, vinceremo ora”. Il presidente dell’Ucraina Zelensky si è congratulato con gli ucraini nel giorno della vittoria sul nazismo. “Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli e quindi vinceremo – ha scritto su Telegram – Non dimenticheremo mai cosa fecero i nostri antenati durante la seconda guerra mondiale, che uccise più di otto milioni di ucraini. Molto presto ci saranno due giornate della vittoria in Ucraina. E qualcuno non ne avrà. Abbiamo vinto allora. vinceremo ora. E Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria: la vittoria dell’Ucraina! Buona vittoria nel giorno della vittoria sul nazismo!”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) “ora”. Il presidente dell’si è congratulato con gli ucraini nel giorno della vittoria sul nazismo. “Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli e quindi– ha scritto su Telegram – Non dimenticheremo mai cosa fecero i nostri antenati durante la seconda guerra mondiale, che uccise più di otto milioni di ucraini. Molto presto ci saranno due giornate della vittoria in. E qualcuno non ne avrà.ora. E Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria: la vittoria dell’! Buona vittoria nel giorno della vittoria sul nazismo!”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

