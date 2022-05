Ucraina, Macron: "La pace non si costruice con l'umiliazione di Mosca" | Xi: "Evitare espansione del conflitto" (Di lunedì 9 maggio 2022) Xi a Scholz: 'Evitare l'espansione del conflitto'. Il presidente Zelensky attacca Putin pur senza citarlo: 'Colui che replica la filosofia dei nazisti è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 9 maggio 2022) Xi a Scholz: 'l'del'. Il presidente Zelensky attacca Putin pur senza citarlo: 'Colui che replica la filosofia dei nazisti è ...

Advertising

fattoquotidiano : Macron al Parlamento Ue: “Aiutiamo l’Ucraina, siamo al suo fianco per il cessate il fuoco. Ma non siamo in guerra c… - LiaQuartapelle : Convenzione per la riforma dei Trattati e l’abolizione del diritto di veto. Una confederazione politica per facilit… - MediasetTgcom24 : Macron: 'Pace non si costruisce con l'umiliazione di Mosca' #ucraina #russia #guerra #kiev #nato #ue #putin… - CiccioniSe : RT @angela__mauro: Finalmente uno onesto su adesione #Ucraina a Ue. #Macron: 'Iter adesione richiede diversi decenni, bisogna dirlo con s… - SoniaSamoggia : RT @LaPrimaManina: Condivido Macron. Davanti alla decisione della Russia di invadere l'Ucraina, bisogna porre fine alla guerra, affinché l'… -