Tonali: “Siamo una grande squadra, quando ho segnato…” (Di lunedì 9 maggio 2022) Sandro Tonali ha parlato della vittoria di ieri contro l’Hellas Verona ai microfoni di Milan Tv. Il destino è ancora nelle mani dei rossoneri, quali hanno ottanta punti – due in più rispetto all’Inter – e dovranno giocare contro Atalanta in casa e Sassuolo in trasferta. Nella gara contro l’Hellas, la compagine di Pioli si è dimostrata concentrata e spietata per raggiungere l’obiettivo Scudetto. Tonali ha siglato una doppietta nel giorno del suo compleanno, grazie anche a due assist di un Leao in formissima. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista. “E’ stata una bellissima serata per tutti noi e i milanisti. Siamo venuti qui per questo, Siamo andati avanti anche dopo essere andati sotto. Il loro gol non ci ha tagliato le gambe perché Siamo una grande squadra che ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Sandroha parlato della vittoria di ieri contro l’Hellas Verona ai microfoni di Milan Tv. Il destino è ancora nelle mani dei rossoneri, quali hanno ottanta punti – due in più rispetto all’Inter – e dovranno giocare contro Atalanta in casa e Sassuolo in trasferta. Nella gara contro l’Hellas, la compagine di Pioli si è dimostrata concentrata e spietata per raggiungere l’obiettivo Scudetto.ha siglato una doppietta nel giorno del suo compleanno, grazie anche a due assist di un Leao in formissima. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista. “E’ stata una bellissima serata per tutti noi e i milanisti.venuti qui per questo,andati avanti anche dopo essere andati sotto. Il loro gol non ci ha tagliato le gambe perchéunache ...

Advertising

SamueleEsse : RT @signordominic: @SociosItalia @SerieA Io e @giovaknd siamo come il cacio e il pepe, come il rosso e il nero. Vedere il Milan dal vivo è… - _IlTonaliano_ : RT @signordominic: @SociosItalia @SerieA Io e @giovaknd siamo come il cacio e il pepe, come il rosso e il nero. Vedere il Milan dal vivo è… - giovaknd : RT @signordominic: @SociosItalia @SerieA Io e @giovaknd siamo come il cacio e il pepe, come il rosso e il nero. Vedere il Milan dal vivo è… - signordominic : @SociosItalia @SerieA Io e @giovaknd siamo come il cacio e il pepe, come il rosso e il nero. Vedere il Milan dal vi… - RussianMike31 : @AC_Pain_ Ce ne siamo accorti già dalla risata sul gol annullato a Tonali di cosa gli avrebbe fatto piacere e cosa… -