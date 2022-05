Terremoto Firenze | prosegue lo sciame sismico | ancora scosse in provincia | la più forte all' alba

Advertising

Prosegue lo sciame sismico in provincia di. Una nuova scossa di, di magnitudo 2.7, distintamente avvertita dalla popolazione, è stata registrata dall'Ingv questa mattina, alle 5.06. Leggi anche >, ventenne aggredito ...La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana disegnala che alle ore 5.06 di ... Campi Flegrei, fortissima scossa di: panico a Napoli, gente in stradaProsegue lo sciame sismico in provincia di Firenze. Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.7, distintamente avvertita dalla popolazione, è stata registrata dall'Ingv questa ...Il caso è scoppiato dopo le polemiche per la presenza del direttore alla convention di Giorgia Meloni. Ma come dimostrano i selfie delle giornalista il simbolo dei brigatisti stava lì almeno dall'apri ...