Si terrà dal 17 al 23 maggio

(Di lunedì 9 maggio 2022) Firenze torna a essere "capitale" della Gentilezza. Prenderà il via il 17, fino al 23, il Festival dell'Italia Gentile, con eventi diffusi in tutti e 5 i quartieri e a Palazzo Vecchio. L'evento declina il tema della gentilezza nei più diversi ambiti, dal mondo dell'economia e dell'impresa a salute, benessere, educazione, dialogo interreligioso, arte, cultura e ambiente. Fulcro della kermesse sarà il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, ma panel e momenti esperienziali e di confronto animeranno location dislocate in tutti i quartieri, dal Museo Novecento al parco di San Donato, passando per il Teatro della Compagnia, BibliotecaNova, Chiostro di Santa Maria Novella, le Murate.