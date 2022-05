Sangiovanni non ce la fa più: l’appello disperato del cantante “Vi prego, adesso basta” (Di lunedì 9 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sangiovanni si è lasciato ad uno “sfogo”. La questione riguarda una domanda che sente davvero spesso. Per questo motivo ha lanciato un appello. Il giovane cantante Sangiovanni torna con una netta presa di posizione. L’artista ha voluto lanciare un sentito appello su un argomento che è molto presente nella sua vita. Lo ha fatto in Leggi su youmovies (Di lunedì 9 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si è lasciato ad uno “sfogo”. La questione riguarda una domanda che sente davvero spesso. Per questo motivo ha lanciato un appello. Il giovanetorna con una netta presa di posizione. L’artista ha voluto lanciare un sentito appello su un argomento che è molto presente nella sua vita. Lo ha fatto in

Advertising

amicii_news : @GiuGiuLolaLove Secondo me non sarà come l’anno scorso. L’anno scorso Giulia e Sangiovanni avevano veramente un gra… - emmuzzz_ : RT @decemvber16: Maria Albe e Serena NON SARANNO MAI GIULIA E SANGIOVANNI. NON TI SOGNARE UNA FINALISSIMA DEL GENERE. L'UNICA coppia che ac… - mart1naaa_ : Sapete da che ora a che ora fanno entrare i pacchetti platinum al concerto di Sangiovanni a Roma il 15 maggio? Sarà… - cchia_cc : RT @gioremo98: 'Ce n'è sempre uno nel canto e uno nel ballo, non è che puoi fare proprio UNO DI TUTTI. Uno di tutti, che ne so, era sangiov… - Giorgia36391864 : non mi sento rappresentata da voi. Io sto con Sangiovanni e Giulia non con i bulli. L'ultima cosa, voi che parlate… -