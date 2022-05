Putin schiera solo il suo arsenale retorico (Di lunedì 9 maggio 2022) "La Nato era una minaccia inammissibile ai nostri confini. In Donbass combattete per la nostra gente. Noi siamo gli eredi di chi sconfisse i nazisti". Il capo del Cremlino sulla Piazza Rossa per il 9 maggio non annuncia né la mobilitazione generale né la guerra nucleare Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 9 maggio 2022) "La Nato era una minaccia inammissibile ai nostri confini. In Donbass combattete per la nostra gente. Noi siamo gli eredi di chi sconfisse i nazisti". Il capo del Cremlino sulla Piazza Rossa per il 9 maggio non annuncia né la mobilitazione generale né la guerra nucleare

