Perfetto per la primavera. (Di lunedì 9 maggio 2022) Charlène di Monaco sta davvero tornando alla vita pubblica, dopo più di un anno di assenza. La principessa ha deliziato i monegaschi apparendo con i gemellini Jacques e Gabriella al torneo di Saint Devote. La principessa ha indossato uno chemisier in jeans, Perfetto per la primavera e assolutamente bon ton. In look coordinato i due figli, Jacques con la giacca denim e Gabriella con un abito blue navy simile a quello della mamma. A dare un'impronta decisiva all'outfit il nuovo pixie cut dell'ex nuotatrice olimpica. Passato dal biondo caldo del passato al platino. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

