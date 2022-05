Pallavolo, Perugia riapre la finale Scudetto: 3 - 1 alla Lube (Di lunedì 9 maggio 2022) Sir Safety Perugia vincente in gara 3 Perugia, 8 maggio 2022 - La Sir Safety Perugia è ancora in corsa per lo Scudetto. Dopo le vittorie della Lube nelle prime due partite della serie finale, gli ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Sir Safetyvincente in gara 3, 8 maggio 2022 - La Sir Safetyè ancora in corsa per lo. Dopo le vittorie dellanelle prime due partite della serie, gli ...

Advertising

Volleyball_it : Perugia: Grbic, 'Gara vinta con il carattere. Questo è stato l'approccio giusto' by - Volleyball_it : Perugia: Giannelli, 'Ci siamo guadagnati di andare a giocare una nuova Finale. Basta così' by… - Volleyball_it : Perugia: Mengozzi di parola. 'Abbiamo lasciato ogni energia sul campo, come ci eravamo detti' by… - _milkyway15 : RT @Volleyball_it: Superlega: Finale gara3. I tabellini della partita. Perugia-Civitanova 2-1 by - _milkyway15 : RT @Volleyball_it: Superlega: Finale gara3. I tabellini della partita. Perugia-Civitanova 1-1 by -