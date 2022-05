Ok dell'Ue a joint venture nella stampa 3D da parte di Cdp con Mimete e Punch (Di lunedì 9 maggio 2022) BRUXELLES - La Commissione Europea ha approvato la costituzione di una joint venture nella stampa 3D da parte di Cdp venture Capital sgr, Mimete e Punch Torino . Cdp Vc promuove e gestisce fondi di ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) BRUXELLES - La Commissione Europea ha approvato la costituzione di una3D dadi CdpCapital sgr,Torino . Cdp Vc promuove e gestisce fondi di ...

Advertising

Marcellino66it : RT @PaxxyMat: @jacopogiliberto Altamente probabile, l'attività aerea NATO è aumentata nella presunta area di operazione della A.K.. In ordi… - My_Salute : Gli aerei Antonov continuano a lavorare per rafforzare le forze armate ucraine. L'Australian Joint Forces Command… - PaxxyMat : @jacopogiliberto Altamente probabile, l'attività aerea NATO è aumentata nella presunta area di operazione della A.K… - AntonellaGrim : RT @ARPAFVG: Anche #ArpaFVG è presente al Joint Research Center della Commissione Europea per l’interconfronto annuale sulle misure della #… - ClaraMutsc : Esercitazione militare Est Europa di Uk, NATO e Joint Expeditionary Force Si tratterà di uno dei più grandi spiega… -