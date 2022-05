Ocse, crisi di fiducia per l’informazione (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – C’è “l’esigenza di combattere la disinformazione ma anche l’esigenza di contrastare la crisi di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, per fare questo serve una comunicazione istituzionale fedele, ineccepibile e inattaccabile. Noi abbiamo il compito di rispettare il diritto dei cittadini di essere informati correttamente, ma dobbiamo anche avere l’informazione giusta su tutto ciò che le istituzioni mettono loro a disposizione”. Così il sottosegretario con delega all’informazione e all’Editoria, Giuseppe Moles, nel corso della presentazione del primo Rapporto Ocse sulla comunicazione pubblica, Public Communication: the Global Context and the Way Forward, organizzato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in collaborazione con ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – C’è “l’esigenza di combattere la disinformazione ma anche l’esigenza di contrastare ladidei cittadini nei confronti delle istituzioni, per fare questo serve una comunicazione istituzionale fedele, ineccepibile e inattaccabile. Noi abbiamo il compito di rispettare il diritto dei cittadini di essere informati correttamente, ma dobbiamo anche averegiusta su tutto ciò che le istituzioni mettono loro a disposizione”. Così il sottosegretario con delega ale all’Editoria, Giuseppe Moles, nel corso della presentazione del primo Rapportosulla comunicazione pubblica, Public Communication: the Global Context and the Way Forward, organizzato dal Dipartimento pere l’editoria, in collaborazione con ...

