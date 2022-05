“No vax legati ai letti e derisi”. Cosa c’è di vero nella denuncia choc? (Di lunedì 9 maggio 2022) Niente di confermato. Eppure la “notizia”, sempre che poi si riveli tale, fa parlare di sé e diventa “virale”. Tutto nasce sui social, si diffonde su Facebook, arriva alle orecchie della direzione dell’Ulss Dolomiti e infine anche sul tavolo della procura di Belluno. Per ora però non è “emerso alcun riscontro”. Tutto inizia qualche giorno fa quando su Facebook appare un post che punta il dito contro il reparto di pneumologia di Feltre. “È sotto inchiesta – si legge – Sembra che legassero i pazienti ai letti, quelli no-vax naturalmente, compresi quelli fino a 2 dosi considerati no-vax”. I fatti risalirebbero a tre mesi fa: “derisi, scherniti, chiedevano aiuto o semplicemente acqua con la febbre alta e le infermiere ridevano perché se si fossero vaccinati non si sarebbero ammalati e loro non avevano tempo da perdere”. E ancora: “Una paziente legata al ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 9 maggio 2022) Niente di confermato. Eppure la “notizia”, sempre che poi si riveli tale, fa parlare di sé e diventa “virale”. Tutto nasce sui social, si diffonde su Facebook, arriva alle orecchie della direzione dell’Ulss Dolomiti e infine anche sul tavolo della procura di Belluno. Per ora però non è “emerso alcun riscontro”. Tutto inizia qualche giorno fa quando su Facebook appare un post che punta il dito contro il reparto di pneumologia di Feltre. “È sotto inchiesta – si legge – Sembra che legassero i pazienti ai, quelli no-vax naturalmente, compresi quelli fino a 2 dosi considerati no-vax”. I fatti risalirebbero a tre mesi fa: “, scherniti, chiedevano aiuto o semplicemente acqua con la febbre alta e le infermiere ridevano perché se si fossero vaccinati non si sarebbero ammalati e loro non avevano tempo da perdere”. E ancora: “Una paziente legata al ...

