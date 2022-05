Advertising

giornaleradiofm : Mondiali: respinti appelli, Brasile-Argentina si deve giocare - glooit : Mondiali: respinti appelli, Brasile-Argentina si deve giocare leggi su Gloo - Luxgraph : Qatar2022, ricorsi respinti: Brasile-Argentina si giocherà - OoFLXoO : @francofontana43 @ilriformista Ci sono stati almeno 8 rappresentati di stato, organizzazioni mondiali, UE, USA e ON… -

La Fifa ha confermato che la partita tra Brasile e Argentina, valida per le qualificazioni sudamericane ai2022, andrà giocata comunque dopo che la commissione d'appello ha respinto il ricorso delle due federazioni interessate. Il match, in calendario lo scorso 5 settembre a San Paolo, fu ...07.33 Kiev: ieri8 attacchi russi, abbattuti 14 droni Le forze ucraine hanno respinto ieri ... L'Ucraina è uno dei principali produttoridi cereali e dalle sue forniture dipendono gli ...ROMA, 09 MAG - La Fifa ha confermato che la partita tra Brasile e Argentina, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022, andrà giocata comunque dopo che la commissione d'appello ha res ...ZURIGO - Anche se entrambe le nazionali hanno già in tasca il biglietto per il Qatar e si tratta di una sfida ininfluente per il girone sudamericano di qualificazione che si è chiuso a marzo, ...