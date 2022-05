LIVE Zeppieri-Khachanov 3-6 4-6, ATP Roma 2022 in DIRETTA: vince il russo, ma buon match per l’azzurro (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 Alla fine il tennis di Giulio si è rivelato redditizio a metà: più vincenti rispetto a Khachanov, 23 a 20, ma anche più errori, 27 a 15 il conteggio totale. 17.10 Alla fine arriva il successo, telefonato, di Khachanov nei confronti di Zeppieri con un 6-3 6-4 abbastanza bugiardo. Perché l’azzurro ha giocato una ottima partita. GAME, SET AND match! Karen Khachanov batte Giulio Zeppieri 6-3 6-4 40-15 Risposta corta e Khachanov aggredisce la palla: due match point per lui. 30-15 Arriva l’errore di Zeppieri sulla diagonale destra. 15-15 Un gran contropiede di Khachanov con il rovescio. 0-15 Dritto lungolinea ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11 Alla fine il tennis di Giulio si è rivelato redditizio a metà: piùnti rispetto a, 23 a 20, ma anche più errori, 27 a 15 il conteggio totale. 17.10 Alla fine arriva il successo, telefonato, dinei confronti dicon un 6-3 6-4 abbastanza bugiardo. Perchéha giocato una ottima partita. GAME, SET AND! Karenbatte Giulio6-3 6-4 40-15 Risposta corta eaggredisce la palla: duepoint per lui. 30-15 Arriva l’errore disulla diagonale destra. 15-15 Un gran contropiede dicon il rovescio. 0-15 Dritto lungolinea ...

