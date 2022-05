LIVE Fognini-Thiem 1-2, ATP Roma 2022 in DIRETTA: primi game in cui si segue l’andamento dei servizi (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Bene Fabio! Dritto sulla riga, rovescio ad incrociare e volèe a chiudere. 2-2 game Fognini! Altro punto spettacolare dell’azzurro che prende nuovamente la rete, chiudendo di tocco. AD-40 servizio e dritto vincente, vantaggio Fabio. Palla del 2 pari. 40-40 Annullata anche la seconda palla break! Corto Thiem, Fognini entra con il dritto e chiude a rete. Parità! 30-40 Arriva finalmente una prima vincente. 15-40 In corridoio il rovescio dell’azzurro, che non sta trovando l’ausilio della prima palla di servizio. Ci sono altre due palle break Thiem. 15-30 Scappa via il dritto di Fognini dopo uno scambio dominato dal centro del campo. 15-15 Rovescio alla vecchia maniera ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Bene Fabio! Dritto sulla riga, rovescio ad incrociare e volèe a chiudere. 2-2! Altro punto spettacolare dell’azzurro che prende nuovamente la rete, chiudendo di tocco. AD-40o e dritto vincente, vantaggio Fabio. Palla del 2 pari. 40-40 Annullata anche la seconda palla break! Cortoentra con il dritto e chiude a rete. Parità! 30-40 Arriva finalmente una prima vincente. 15-40 In corridoio il rovescio dell’azzurro, che non sta trovando l’ausilio della prima palla dio. Ci sono altre due palle break. 15-30 Scappa via il dritto didopo uno scambio dominato dal centro del campo. 15-15 Rovescio alla vecchia maniera ...

