(Di lunedì 9 maggio 2022) Star dietro ai cambi die d’suldei16 è peggio che seguire i ragionamenti di “mangiamento” di Carmen Di Pietro! La settimana scorsa avevamo annunciato il cambio didel, non passano nemmeno sette giorni e siamo di nuovo qui, con una nuova notizia. Leggi anche: Dove vedere la replica deldei16 Isola dei16, cambioai vertici di Mediaset La settimana scorsa avevamo anticipato chedei16 non avrebbe più avuto il doppio appuntamento. Il reality si concluderà a fine giugno e, secondo quanto trapelato, doveva avere un’unica diretta ...

Advertising

tuttopuntotv : L’Isola dei Famosi 16 cambia idea e programmazione: ecco cosa succede #isola #IsoladeiFamosi - malataseriale : RT @pondgitsun3: L'isola delle ragazze vs l'isola dei ragazzi #TheWilds -

Infatti,'attrice era presente all'interno del nuovo film Jung , ...è già scattata la corsa per trovare un degno 'sostituto' Uno...fortunato 3% di persone che possono andare a vivere in un'......delle reti UE in Sardegna" composta dagli operatori dell'... Appuntamento a partire dalle ore 9.30 presso'Ex Manifattura ... tavole rotonde e laboratori tematici per conoscere le attività...