Ligue 1 | giornata 36 | tris Marsiglia | Bordeaux quasi spacciato

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nella36 di1 arriva un altro pareggio del PSG, vinconoe Monaco che avvicinano l’obiettivo Champions League. Strasburgo e Lens continuano ad inseguire un posto in Europa, mentre il Lione ètagliato fuori dalla corsa. Rinviate a mercoledì 11 maggio le sfide Nizza-Saint Etienne e Nantes-Rennes per la finale della Coppa di Francia che si è disputata sabato tra i rivieraschi di Galtier e i gialloverdi di Kombouaré.1,36: PSG-Troyes 2-2, Lorient-0-3, Lille-Monaco 1-2 Ottimo punto del Troyes che strappa il 2-2 a casa del Paris Saint-Germain, giunto al terzo pareggio consecutivo. Alla compagine in maglia blu è sufficiente un punto nelle ultime due giornate per certificare la salvezza. Doppio vantaggio dei parigini, ...

Nel posticipo della 36ªdi1, Psg e Troyes pareggiano per 2 - 2. In gol Marquinhos, Neymar, Ugbo e Tardieu (rigore col cucchiaio). Annullata una rete a Neymar per fallo in attacco di Mbappé dopo una complicata ...Si sono giocate nel pomeriggio le gare valide per la 36°di1 . Vittoria casalinga del Clermont , che batte 2 - 1 il Montpellier con le reti di Rashani e Bayo . Il Lens invece vince in trasferta sul campo del Reims e consolida il suo settimo ... Ligue 1, 36° giornata: domina l'Angers, vincono anche Metz e Clermont Il Monaco vince a Lille mentre il Nizza riceverà mercoledì sera il Saint Etienne. A due turni dal termine ben poco è già deciso ...Sport - PSG-Troyes è una partita della trentaseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20.45: tv, streaming, formazioni e .... Questo traguardo, però, non è bastato ai sostenitori del club ...