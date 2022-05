(Di lunedì 9 maggio 2022) Il cantante dei record torna a fari fan con tutte le sue novità, oggi un annuncio speciale che arriva dalla sua pagina social e scatta il delirio. Un… Questo articolo è stato pubblicato per lada Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

BlogLive.it

Il rocker ha annunciato'uscita del singolo tramite social, ... Il tempismo non è una coincidenza, infatti è stato proprioa ... "Il pezzo è conseguente all'autobiografia", spiega nell'Non Cambierei Questa Vita Con Nessun'Altra è disponibile dalla mezzanotte di oggi in tutti gli store digitali e porta con sédi due nuovi eventi diall'Arena di Verona, 9 anni dopo ... Ligabue, l’annuncio fa impazzire i fan: accadrà per la prima volta