Incidente stradale | scontro sulla Venefrana | tre persone ferite

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVairano Patenora (Ce) – Tresono rimastenel corso di unavvenuto lungo la statale “Venafrana”, nel comune di Vairano Patenora, nel Casertano. La strada ‘è stata chiusa temporaneamente al traffico. Le cause dello, che ha coinvolto quattro veicoli, sono ancora in corso di accertamento. Per i veicoli diretti a Venafro/Isernia viene consigliato di proseguirestrada statale 6 Casilina mentre per i veicoli provenienti da Venafro/Isernia è consigliata l’uscita al km 1,100strada provinciale. Sul posto sono presenti le squadre Anas , del 118 e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da ...

