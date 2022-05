In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Maggio: (Di lunedì 9 maggio 2022) Guerra L’Ue spaccata, il G7 sta con Biden e Draghi è più atlantista degli Usa Attaccata una scuola usata come rifugio: “Morti 60 civili”. Zelensky: “Nazisti”. Oggi la parata a Mosca di Giampiero Gramaglia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Spie russe ovunque. “L’addetta alle pulizie irrompe a RaiNews24. ‘Scusi signora, siamo in onda’” (Giornale, 1.5). E il Copasir che fa? Autoritratto. “La fabbrica delle fake news” (Repubblica, prima pagina, 8.5). Un numero speciale autocelebrativo. Appena Nato. “Pronti a trattare con la Russia rinunciando alla Crimea” (Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, 6.5). “Stoltenberg: ‘Gli alleati non L’inchiesta Così cinque anni fa Mosca voleva comprarsi i catalani La Russia promise al leader Puidgemont soldi e soldati, ma chiedeva che Barcellona divenisse il paradiso delle criptovalute di Lorenzo Bagnoli e Stefano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Guerra L’Ue spaccata, il G7 sta con Biden e Draghi è più atlantista degli Usa Attaccata una scuola usata come rifugio: “Morti 60 civili”. Zelensky: “Nazisti”. Oggi la parata a Mosca di Giampiero Gramaglia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Spie russe ovunque. “L’addetta alle pulizie irrompe a RaiNews24. ‘Scusi signora, siamo in onda’” (Giornale, 1.5). E il Copasir che fa? Autoritratto. “La fabbrica delle fake news” (Repubblica, prima pagina, 8.5). Un numero speciale autocelebrativo. Appena Nato. “Pronti a trattare con la Russia rinunciando alla Crimea” (Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, 6.5). “Stoltenberg: ‘Gli alleati non L’inchiesta Così cinque anni fa Mosca voleva comprarsi i catalani La Russia promise al leader Puidgemont soldi e soldati, ma chiedeva che Barcellona divenisse il paradiso delle criptovalute di Lorenzo Bagnoli e Stefano ...

Ovazione per Blanco e Mahmood sul Turquoise Carpet Da domani si inizia dunque a fare sul serio, con la prima semifinale al PalaOlimpico. "Sono ...

Roncadelle vince di misura e balza al secondo posto ... e poi con Cisse, puntuale a presentarsi sul cross di Begni ma impreciso nella deviazione. Il San ...

La prova completa dell'Alfa Romeo Tonale, sul prossimo Auto in edicola Oltre alla versione base con motore 4 cilindri 1.5 da 130 cavalli (disponibile negli allestimenti Super e Sprint), c'è infatti anche una Tonale spinta da un propulsore mild hybrid: si tratta del medes ...

Aiuti di stato, l'autodichiarazione spiegata punto per punto Dal Temporary framework della Ue europea alle risposte dell'agenzia delle Entrate agli interpelli ai rapporti con le dichiarazioni precedenti: il ...