Il Milan da scudetto nasce con Ibrahimovic e il fosso scansato di Rangnick (Di lunedì 9 maggio 2022) Avvertenza: i tifosi del Milan tocchino tutto quel che c'è da toccare, qui si parla di come è stato costruito il Milan da scudetto. Come talvolta accade, le squadre vincenti nascono anche per caso, per una serie di coincidenze che indirizzano il club in una determinata direzione. Il Napoli del primo scudetto in estate non riuscì ad acquistare Junior anche perché Allodi era stato deferito per una presunta combine della partita Napoli-Udinese. Il club rimase senza regista e a ottobre venne acquistato dalla Triestina Francesco Romano che risultò poi decisivo. Sempre in quegli anni, l'Inter trapattoniana dei 51 punti deve molto a Madjer che non superò le visite mediche, al suo posto il club acquistò Ramon Diaz che si rivelò preziosissimo. È successo anche al Milan che a due giornate dalla fine del ...

