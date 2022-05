(Di lunedì 9 maggio 2022) Al Salaria Sport Village, complesso sportivo della Capitale, tanti fighters e appassionati si sono riuniti per il Master finale del"Road to Rome"

Advertising

FIT

... è previsto anche il Master nazionale delRoad to Rome di tennis, con 350 giocatori provenienti da ogni parte d'Italia a caccia di uno dei titoli più ambiti (e longevi) delFITIl torneoè unnazionale che dopo le fasi disputate nei circoli di ogni Provincia disputa la fase regionale e i migliori accedono successivamente alla finalissima a Roma in programma al ... Il circuito TPRA incorona i nuovi re (e regine) di Roma Il Foro capitolino ospiterà i migliori giocatori del panorama tennistico, tra Atp e Wta, con spettacolo assicurato sulla terra rossa tipicamente romana. Il prize money totale del torneo maschile è par ...Già perché all’interno dello stesso impianto, nel medesimo fine settimana, è previsto anche il Master nazionale del circuito Road to Rome di tennis, con 350 giocatori provenienti da ogni parte d’Itali ...