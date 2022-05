Giro d’Italia a Giugliano, pedalata in centro con Claudio Chiappucci e conferenza al Comune (Di lunedì 9 maggio 2022) La città di Giugliano inizia a tingersi di rosa per il Giro d’Italia che passerà in fascia costiera nel primo pomeriggio di sabato 14 maggio. Stamattina c’è stato un Giro in centro del comitato dei ciclopasseggiatori, con esponenti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pirozzi. Ospite speciale Claudio Chiappucci, il campione di ciclismo che negli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 9 maggio 2022) La città diinizia a tingersi di rosa per ilche passerà in fascia costiera nel primo pomeriggio di sabato 14 maggio. Stamattina c’è stato unindel comitato dei ciclopasseggiatori, con esponenti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pirozzi. Ospite speciale, il campione di ciclismo che negli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

