Ecco perché con Fedez ho chiuso | J-Ax vuota il sacco | il giorno in cui tutto è crollato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) J-Ax si è sbottonato ai microfoni di One More Time, podcast di Luca Casadei che è arrivato alla seconda stagione. Il rapper, in un'intervista molto intima, si è raccontato a 360 gradi ripercorrendo la sua vita, dall'infanzia fino al successo. Ha parlato anche del famoso litigio che l'ha visto allontanarsi dal cantante. I due erano molto legati sia dal punto di vista artistico ma anche a livello personale. Dopo essere arrivati ??al successo con molte hit e aver collaborato per diversi anni, J-Ax ha deciso di mettere fine al loro rapporto, allontanandosi dal marito di Chiara Ferragni per una questione di serenità. “Conavevo innanziun'affinità artistica, ci ha unito anche l'amore per il punk rock. È uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l'imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di ...