Concorsi ASM Matera | 248 assunzioni nel 2022

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nuovein arrivo in Basilicata con i prossimiASM. Lo prevede il Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Azienda locale sanitaria di(Asm) per il triennio-2024, recentemente approvato dalla Giunta regionale della Basilicata. Secondo il comunicato rilasciato il 29 aprile scorso dall’ufficio stampa della Giunta regionale, “la programmazione per ilprevede l’assunzione di 248 unità, 214 delle quali a tempo indeterminato“, da portare a termine tramite sia l’apertura di nuove procedure concorsuali sia la stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato. “Si tratta di un corposo programma di– ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Francesco Fanelli – che tiene conto delle ...

