Compie 90 anni Vampyr di Dreyer, metafora dell’Europa in guerra (Di lunedì 9 maggio 2022) Un giovane uomo, Allan Grey, di bell’aspetto, con abito, cravatta, pochette nel taschino, giunge in una vecchia locanda, nei pressi di un lago. Il paesaggio spoglio, il cielo grigio, gli interni della locanda nudi, e il personale cupo; tutto appare senza colore, senza sole, appunto “grey”. Allan chiede una camera per passare la notte. Una donna di servizio, educata ma malmessa nella cura della persona, lo accompagna, con un misero candelabro, su per le scale. Allan entra nella camera con una finestra che dà sullo strano paesaggio. Il suo sguardo appare impaurito. Si corica. Durante la notte la chiave (dettaglio) interna della porta pian piano ruota. Allan si sveglia e guarda terrorizzato la porta che lentamente si apre. Un uomo distinto, con vestaglia da camera e un foulard intorno al collo, entra e avanza solennemente, ripreso in mezza figura dal basso. Guarda l’ospite senza proferire ... Leggi su formiche (Di lunedì 9 maggio 2022) Un giovane uomo, Allan Grey, di bell’aspetto, con abito, cravatta, pochette nel taschino, giunge in una vecchia locanda, nei pressi di un lago. Il paesaggio spoglio, il cielo grigio, gli interni della locanda nudi, e il personale cupo; tutto appare senza colore, senza sole, appunto “grey”. Allan chiede una camera per passare la notte. Una donna di servizio, educata ma malmessa nella cura della persona, lo accompagna, con un misero candelabro, su per le scale. Allan entra nella camera con una finestra che dà sullo strano paesaggio. Il suo sguardo appare impaurito. Si corica. Durante la notte la chiave (dettaglio) interna della porta pian piano ruota. Allan si sveglia e guarda terrorizzato la porta che lentamente si apre. Un uomo distinto, con vestaglia da camera e un foulard intorno al collo, entra e avanza solennemente, ripreso in mezza figura dal basso. Guarda l’ospite senza proferire ...

