Chirico: 'La Juve perde la testa e i soldi del 3° posto, ma Allegri ci prende tutti in giro. Vlahovic frustrato, Kean buco' (Di lunedì 9 maggio 2022) Persino nell’infausta stagione 2010/11 con Delneri, quella del vergognoso 7° posto, la Juventus riuscì a vincere a Marassi... Leggi su calciomercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Persino nell’infausta stagione 2010/11 con Delneri, quella del vergognoso 7°, lantus riuscì a vincere a Marassi...

Advertising

cmdotcom : Chirico: 'L'unico soddisfatto di #Allegri è #Agnelli, la #Juve ha rovinato persino Vlahovic. E' finito il tempo di… - NincoSud : RT @cmdotcom: Chirico: 'La Juve perde la testa e i soldi del 3° posto, ma Allegri ci prende tutti in giro. Vlahovic frustrato, Kean buco' h… - cmdotcom : Chirico: 'La Juve perde la testa e i soldi del 3° posto, ma Allegri ci prende tutti in giro. Vlahovic frustrato, Ke… - sportli26181512 : Chirico: 'La Juve perde la testa e i soldi del 3° posto, ma Allegri ci prende tutti in giro. Vlahovic frustrato, Ke… - Paolo_ADP10 : RT @Dybala__Fans: #Chirico tifoso della #Juventus “Uno come Dybala si può fare anche a meno, soprattutto quando oltre a non essere mai dec… -