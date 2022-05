“Chi tifa Milan fa schifo” Poi scatta la rissa: succede di tutto, chi l’ha detto? (Di lunedì 9 maggio 2022) Per la Juve è molto dura non trovarsi in lotta per il titolo, per questo motivo sono in molti che su Twitter hanno perso la testa. Da due anni a questa parte la Juventus è rimasta ampiamente fuori dalla lotta per lo Scudetto e in particolare non ci è mai entrata in questa annata, con i bianconeri che ormai sono praticamente sicuri di aver confermato la loro deludente quarta posizione, riuscendo anche a peggiorare i punti dell’anno scorso, ma qualcuno ha preso davvero male la situazione e non sopporta di vedere il successo del Milan. Tifosi Milan (LaPresse)La rivalità più importante e sentita di tutto il calcio italiano è sicuramente quella tra Juventus e Inter, con il Derby d’Italia che ha sempre appassionato i tifosi di tutto il Belpaese, tanto è vero che nessuno ha intenzione di vedere vincere i ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 9 maggio 2022) Per la Juve è molto dura non trovarsi in lotta per il titolo, per questo motivo sono in molti che su Twitter hanno perso la testa. Da due anni a questa parte la Juventus è rimasta ampiamente fuori dalla lotta per lo Scue in particolare non ci è mai entrata in questa annata, con i bianconeri che ormai sono praticamente sicuri di aver confermato la loro deludente quarta posizione, riuscendo anche a peggiorare i punti dell’anno scorso, ma qualcuno ha preso davvero male la situazione e non sopporta di vedere il successo del. Tifosi(LaPresse)La rivalità più importante e sentita diil calcio italiano è sicuramente quella tra Juventus e Inter, con il Derby d’Italia che ha sempre appassionato i tifosi diil Belpaese, tanto è vero che nessuno ha intenzione di vedere vincere i ...

